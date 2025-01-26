شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يحيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 12:00 م

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، اتفاقية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، للجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والدفاع والشئون العربية.

وأحال اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024، للجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأحال أيضا اتفاقية بطريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024، للجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى.