شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى العلاقات الدولية: مصر لن تتوقف عن دعم فلسطين سياسيًا وإنسانيًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، أن مصر تواصل جهودها المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدعم ليس محصورًا في المساعدات الإنسانية فقط، بل يشمل أيضًا المواقف السياسية الثابتة التي تتبناها مصر في مختلف المحافل الدولية.

وقال البرديسي: "مصر لا تزال تقف بجانب فلسطين في كل الأوقات، سواء على الصعيد الإنساني أو السياسي سواء كان ذلك من خلال إرسال المساعدات الطبية والغذائية عبر معبر رفح، أو من خلال التواجد المستمر في الساحة الدبلوماسية لإبراز القضية الفلسطينية في المحافل الدولية."

وأضاف البرديسي أن ما تقوم به مصر ليس مجرد تصرفات عابرة، بل هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، ونستخدم هذه العلاقات للضغط من أجل حل عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم.

وأشار إلى أن مصر لن تتوقف عن استخدام جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك الضغط السياسي على المستوى الدولي، لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم اللازم.

وقال "البرديسي": "مصر ستظل دائمًا ملتزمة بالقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي".