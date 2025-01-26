شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لتقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 08:00 ص

يواصل التحالف الوطني تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لأهل غزة، في إطار استجابة عاجلة للكارثة الإنسانية التي تعصف بالمنطقة، حيث قام التحالف بتنظيم عدة حملات إغاثية لإيصال المواد الأساسية مثل الغذاء، الأدوية، والملابس إلى المتضررين من الحرب والدمار.

وتأتي الجهود ضمن إطار دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة المستمرة، مشيراً إلى أن التحالف يعمل بشكل وثيق مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتنسيق تقديم الدعم وفقًا للاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ويقوم التحالف بتوزيع المعونات عبر قوافل إغاثية مخصصة، تشمل مستشفيات ميدانية، وخدمات طبية لتلبية احتياجات الجرحى والمرضى، كما يعمل التحالف على توفير مواد الإيواء والاحتياجات الأساسية لتخفيف معاناة العائلات التي فقدت منازلها.

ويواصل التحالف الوطني حملاته لدعم قطاع غزة، ويشجع المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لتخفيف الأعباء عن السكان المدنيين.



