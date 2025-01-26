شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يطالب حلفائه بالعمل على "صيغة" لمحادثات سلام مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

ترامب وبوتين

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّ على حلفائه العمل على تحديد صيغة لأي محادثات سلام مقبلة مع روسيا، مؤكدا أنّه يجب إشراك كييف بهدف إجراء مفاوضات ناجحة.وقال زيلينسكي خلال لقائه نظيرته المولدافية مايا ساندو في كييف "يستحيل استبعاد أوكرانيا من أي منصة تفاوض، وإلا فان هذه المنصة لن تؤتي نتائج فعلية".وأضاف "قبل أي اجتماع مهما كان، من الملائم تحديد صيغة على الورق: كيف يمكننا التوصل إلى سلام عادل؟ اعتقد أن علينا التركيز على هذه النقطة اليوم"، مبديا خشيته من أن تختار روسيا شكل قرار بالسلام من دون موافقة أوكرانيا.وازدادت التكهنات في شأن مفاوضات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علما أن النزاع يوشك أن ينهي عامه الثالث.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة "استعداده للعمل" مع الولايات المتحدة على "مفاوضات حول القضايا الأوكرانية"، مشيدا بما يتمتع به نظيره الأميركي من "براغماتية" و"ذكاء".وأكدت الإدارة الروسية أنها تنتظر "إشارات" من واشنطن في هذا الصدد، وخصوصا بعدما أعلن ترامب الخميس استعداده للقاء بوتين "فورا".وإثر حفل تنصيبه، وصف ترامب الحرب في أوكرانيا بأنها "سخيفة"، مهددا موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة إذا لم توافق على إجراء مفاوضات.