شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس.. ترامب يضع شروطًا لتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

إصلاح عميق

وقال الرئيس الجمهوري خلال زيارته كارولاينا الشمالية "سأوقع أمرا تنفيذيًا للبدء بإصلاح عميق، وإصلاح الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث أو ربما إلغائها".

تداعيات حرائق لوس أنجلوس

الوكالة الفدرالية الأمريكية لإدارة الكوارث

الدمام - شريف احمد - زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايتَي كارولاينا الشمالية وكاليفورنيا اللتين تعرّضتا لكوارث طبيعية مؤخرًا.ويستغل ترامب أول رحلة له منذ عودته إلى البيت الأبيض لتحويل المساعدات الفدرالية للكوارث الطبيعية إلى ورقة مساومة سياسية.وقال ترامب إنه سيعمد "ربما إلى إلغاء" الوكالة الفدرالية لإدارة الأعاصير والحرائق والكوارث الأخرى، خصوصا أنه يسعى للتحكم في شكل كبير في توزيع المساعدة الفدرالية في حال وقوع كوارث طبيعية.وكان ترامب هدد بالكف عن مساعدة كاليفورنيا، الولاية المحسوبة على الديموقراطيين، في عملية مكافحة الحرائق في لوس انجلوس.لكن في مواجهة الدمار الذي خلفته الحرائق الضخمة التي اجتاحت كاليفورنيا، بدا ترامب أقل حدة وصرح "الحكومة الفدرالية تقف خلفكم. بنسبة 100 في المئة".وقال بعدما قام بجولة فوق المناطق المتضررة "لا أعتقد أنكم تستطيعون إدراك مدى صعوبة الوضع ومدى الدمار حتى ترونه" مضيفًا "لقد رأيت الكثير من المشاهد القاسية على التلفزيون، لكن نطاقه وحجمه... إنه دمار. إنه أمر لا يصدق".وأتت تصريحات ترامب بعدما هدد بوقف المساعدة إذا لم تغير كاليفورنيا قوانين يقول إنها تسمح للمهاجرين غير النظاميين بالتصويت، وربط ذلك بادعاء بأن الولاية يمكن أن تحل الجفاف الذي تعانيه بمجرد فتح صمام لتجري المياه.وقال الرئيس الأمريكي "في كاليفورنيا أريد أمرين: إثبات لهويات الناخبين ورؤية المياه تجري".وفي لوس أنجلوس، خرجت إحاطة مع سياسيين وعناصر إطفاء كانت قد بدأت بالتعاطف، عن مسارها، حين بدأ ترامب يقول إن كاليفورنيا لديها إمدادات "غير محدودة" من المياه والتحدث بشكل مسيء عن الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث.وقال "تدار الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث بطريقة تفتقر إلى الكفاءة، وتكلف ثلاثة أضعاف أكثر مما ينبغي".