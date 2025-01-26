شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: مصر تواصل جهودها الإنسانية فى دعم غزة لتخفيف معاناة الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

أكّد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح الشهابي في تصريحات له، أن مصر تعمل على كافة الأصعدة لتلبية احتياجات غزة، سواء عبر توفير المساعدات الطبية والغذائية أو عبر التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر قامت بتسهيل مرور قوافل مساعدات عبر معبر رفح البري، الذي يُعد المعبر البري الوحيد بين مصر وقطاع غزة، وتضمنت تلك المساعدات مواد غذائية، أدوية، ومستشفيات ميدانية لدعم قطاع الصحة في غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الأمنية والصحية المتدهورة.

وأكد الشهابي أن مصر لا تقتصر جهودها على المساعدات المادية فحسب، بل تسعى أيضًا للضغط على المجتمع الدولي من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية، من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة ووقف العمليات العسكرية التي تؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.