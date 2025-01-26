شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة للحفاظ على الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة إيمان العجوز، أن احتفالات عيد الشرطة تأتي تخليداً لذكرى تضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن في معركة الإسماعيلية عام 1952، والتي أصبحت رمزاً للصمود والتضحية.

وأشادت النائبة بالدور الحيوي الذي يقوم به رجال الشرطة لحماية أمن الوطن والمواطنين، مشيرةً إلى أن جهودهم المستمرة تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأضافت أن عيد الشرطة فرصة لتجديد العهد مع الوطن، وتأكيد الدعم والتقدير لرجال الشرطة الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية مصر من الأخطار الداخلية والخارجية ،مقدمه كل التهانى ة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع رجال الشرطة.

وأعربت النائبة عن تمنياتها بمزيد من التقدم والازدهار لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية دوام الصحة والعافية لكل رجال الشرطة الأوفياء، الذين يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والإخلاص، مؤكدة أن مصر ستظل دائماً قوية وآمنة بفضل أبنائها المخلصين.