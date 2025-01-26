شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يعزز جهود الإغاثة في غزة ويقدم مساعدات عاجلة للسكان المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استجابة فورية للوضع الإنساني الصعب في غزة، يكثف التحالف الوطني حملاته الإغاثية لتقديم المساعدات اللازمة للسكان المتضررين جراء الأحداث الأخيرة.

وتشمل المساعدات الإنسانية التي يقدمها التحالف الغذاء، الأدوية، المواد الطبية الأساسية، بالإضافة إلى توفير المأوى للعديد من العائلات التي فقدت منازلها.

تعاون التحالف الوطني مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية هو جزء من الاستراتيجية لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وفعال.

ويسعى التحالف لتقديم دعم طبي عاجل من خلال إرسال فرق طبية وإقامة مستشفيات ميدانية لتوفير الرعاية الصحية للجرحى.

وتأتي الجهود في إطار التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها.



