شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: عيد الشرطة يخلد تضحيات رجال الأمن ودورهم في حماية مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن عيد الشرطة الـ73 يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتكريم وتخليد بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية، الذين وقفوا على مدار العقود الماضية سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول النيل من أمن واستقرار الوطن.

وأشار زكريا إلى أن هذا اليوم يذكرنا بملحمة الإسماعيلية الخالدة في 25 يناير 1952، حين واجه رجال الشرطة ببسالة قوات الاحتلال البريطاني، مقدمين أرواحهم فداءً للوطن. وأضاف أن هذه الذكرى تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وتعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها رجال الشرطة المصريون منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.

وأوضح النائب أن دور رجال الشرطة لا يقتصر على التصدي للجريمة أو الحفاظ على الأمن الداخلي، بل يمتد إلى المساهمة في بناء دولة قوية ومستقرة. وأكد أن الشرطة المصرية أثبتت قدرتها الفائقة على مواجهة التحديات الكبرى، بدءًا من التصدي للإرهاب الغاشم، مرورًا بمكافحة الجريمة المنظمة، ووصولًا إلى دورها الكبير في دعم خطط التنمية التي تسير بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف زكريا: “عيد الشرطة ليس مجرد احتفال، بل هو يوم نوجه فيه تحية إجلال وإكبار لكل رجل شرطة يبذل جهده ووقته وأحيانًا حياته لحماية هذا الوطن. كما أنه فرصة للتأكيد على أهمية التضامن الشعبي مع مؤسسات الدولة، ودعم رجال الأمن في مهمتهم السامية”.

وأشار النائب إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ولكن بفضل جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة، استطاعت الدولة الحفاظ على استقرارها وأمنها، مما أسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووجه رسالة شكر وتقدير لرجال الشرطة البواسل وأسرهم الذين يتحملون أعباء كبيرة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن تظل راية الوطن خفاقة بفضل تضحيات أبنائه المخلصين.

وأكد النائب أن الشعب المصري لن ينسى أبدًا التضحيات التي قدمها رجال الشرطة على مر السنين، مشددًا على أن هذه البطولات ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة في حب الوطن والإخلاص له.