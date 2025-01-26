شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دينية الشيوخ: مصر تعتز بشهدائها وتضحياتهم.. ونواجه التحديات بقوة وعزم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة، مشيرا إلى أنها جاءت كاشفة للكثير من التحديات التي يواجهها الوطن، وكذلك البطولات والتضحيات التي يقدمها رجال الأمن دفاعا عن مصر ووحدتها وسيادتها.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الخامس والعشرين من يناير استعرضت حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها في فترة زمنية قصيرة، وسلطت الضوء على الدور الكبير لرجال الشرطة في الحفاظ على مقدرات الوطن وضمان الأمن والاستقرار.

وأشار النائب، أن نجاح مصر في هزيمة التطرف والإرهاب كان ولا يزال إنجازا وطنيا كبيرا قادته القيادة السياسية، ونجح فيه رجال الأمن وبمساعدة قادة وأبطال القوات المسلحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي تناول دور الشائعات في هدم الأوطان، خصوصا وأن مصر تتعرض لحملة مسعودة طوال 12 عاما متواصلة ومنذ نجاح ثورة 2013.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم أن، احتفاء الرئيس السيسي بالشهداء وأسرهم وتأكيده اعتزاز الوطن بتضحياتهم وعدم نسيانهم، يؤكد أن هؤلاء الأبطال بشجاعتهم وإقدامهم فى مواجهة الأعداء والإرهابيين، أعداء الوطن والدين، قدموا نماذج مشرفة للبطولة والتضحيات من أجل سلامة مصر ووحدتها.