شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تلاحم الشرطة مع الشعب خط الدفاع الأول أمام محاولات زعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وأفراد الشرطة المصرية من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم فرصة لاستعادة ذكرى ملحمة الإسماعيلية عام 1952، تلك الموقعة التي قدم فيها رجال الشرطة المصرية نموذجًا فريدًا في التضحية والدفاع عن الوطن، حين رفضوا تسليم قسم الشرطة لقوات الاحتلال البريطاني، وواجهوا بأسلحتهم البسيطة جيشًا مدججًا بالعتاد، ليسطروا بدمائهم صفحة مضيئة من النضال الوطني.

وقال "فرج"، إن هذه الملحمة بمثابة درسًا تاريخيًا يعكس قيمًا راسخة نحتاج إليها اليوم في ظل ما نواجهه من تحديات داخلية وخارجية، حيث أكدت أن الولاء للوطن يتطلب الثبات في المواقف الصعبة، وأن حماية أمن الوطن واستقراره هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلى رأسهم رجال الشرطة، الذين ما زالوا يقدمون أرواحهم فداءً للوطن في مواجهة الإرهاب والجريمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل التحديات الإقليمية والدولية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تتجلى أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ خطط الدولة للتنمية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب باتت عوامل أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، قائلا: "لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر أو للاستثمارات أن تتدفق دون وجود بيئة آمنة ومستقرة، وهي البيئة التي تعمل الشرطة على توفيرها رغم كل الظروف".

وشدد النائب فرج فتحي، على أهمية الوحدة الوطنية والعمل بروح الفريق لمواجهة المخاطر، مؤكدًا أن تلاحم الشرطة مع الشعب هو خط الدفاع الأول أمام كل محاولات زعزعة الاستقرار أو بث الفرقة بين أبناء الوطن، معرباً عن احترامه وتقديره لكل رجل شرطة يبذل جهده ووقته وأحيانًا حياته في سبيل أن تنعم مصر وشعبها بالسلام والاستقرار.