شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صحة الشيوخ": مصر لم تتوانَ يومًا عن دعم أشقائها فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال السند الرئيسي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا متواصلة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإنساني بكل أشكاله.

وأضاف البدري فى تصريحات له اليوم، إلى أن مصر مارست خلال الأشهر الماضية، التي شهدت عدوانًا إسرائيليًا متكررًا على قطاع غزة، كل أوجه الدعم لإنهاء المعاناة الفلسطينية، حيث كانت في طليعة الدول التي طالبت بوقف إطلاق النار وسعت لتحقيق الهدنة حفاظًا على أرواح المدنيين الأبرياء.

وأشار إلى أن تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من مصر إلى قطاع غزة، عبر مئات القوافل، يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، وهو دور يرتكز على مبادئ الإنسانية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب.

وشدد على أن مصر أكدت في كل المحافل الدولية أن دعم القضية الفلسطينية يأتي في صلب أولوياتها، ليس فقط من منظور قومي، وإنما أيضًا من منظور أخلاقي، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية ذات أولوية قصوى، مشيدة بالمجهودات المصرية في إدخال المساعدات بشكل يومي، وبما يعكس التزامًا إنسانيًا أصيلًا، مؤكداً أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للفلسطينيين، وستواصل دورها التاريخي في تحقيق السلام وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

