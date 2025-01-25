شكرا لقرائتكم خبر عن بتصويت مثير.. "الشيوخ الأمريكي" يصادق على تعيين هيجسيث وزيرًا للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

وزير الدفاع الأمريكي

دونالد ترامب

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين بيت هيجسيث وزيرا للدفاع في تصويت مثير في وقت متأخر من ليل الجمعة، ليتجاوز تساؤلات بشأن مؤهلاته لقيادة وزارة الدفاع (البنتاجون).ونادرا ما واجه مرشح لمنصب وزير في الحكومة مثل تلك المخاوف واسعة النطاق بشأن خبرته مثل هيجسيث، وخاصة بالنسبة لهذا المنصب البارز كمسؤول عن الجيش الأمريكي، لكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون كان عازما على إقرار تعيين هيجسيث، وهو مذيع سابق بشبكة " فوكس نيوز" ومن قدامي المحاربين.ولخص هيجسيث في تصريحات وجيزة ما قال إنها مبادؤه التوجيهية: "استعادة روح الجماعة للمحاربين في كل شيء نفعله، وإعادة بناء جيشنا وردعنا".وأضاف هيجسيث : "لا نرغب في خوض حروب، نريد أن نردعهم.. نريد أن ننهيها بطريقة مسؤولة لكن إذا اضطررنا لخوضها، سنجلب قوة غاشمة وحاسمة للاشتباك مع العدو وتدميره وإعادة أبنائنا للوطن".وشكر فانس على صوته الحاسم، وأطلق مزحة عن كون أطفاله سعداء أن والدهم "فاز في الوقت الإضافي".وكان نائب الرئيس جيه دي فانس حاضرا للإدلاء بصوت فاصل، وهو أمر غير معتاد في مجلس الشيوخ بالنسبة لمرشحي الحكومة، الذين يحصلون عادة على دعم أوسع.وكان هيجسيث نفسه في مبنى الكابيتول مع عائلته، وقال ترامب وهو يستقل طائرة الرئاسة بعد تفقد الدمار الناجم عن حرائق كاليفورنيا: "لدينا وزير دفاع رائع ونحن سعداء للغاية".وأوضح ترامب إنه لا يهتم بمعارضة السيناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري السابق المؤثر والذي انضم إلى السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا والسيناتور سوزان كولينز في التصويت ضد هيجسيث، معتبرا أن "الشيء المهم هو الفوز".