شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تاينان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

خطر تسونامي

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة تاينان في الصين.وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن مركز الزلزال تم تحديده عند التقاء دائرة عرض 23.31 درجة شمالًا وخط طول 120.46 درجة شرقًا.وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ويذكر أن زلزالًا آخر بقوة 6.2 درجة ضرب المدينة ذاتها 20 يناير الجاري.سبق وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، محافظة "فوكوشيما" شمال شرق اليابان، وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي.وبلغت شدة الزلزال عند المستويات الدنيا من 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني، الذي يتراوح بين صفر، و 7 درجات، في قرية "هينوئماتا" بالمحافظة.