اخبار العالم

بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تاينان الصينية

0 نشر
واس- بكين 0 تبليغ

  • بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تاينان الصينية 1/2
  • بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تاينان الصينية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.1 درجة.. زلزال يضرب مدينة تاينان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة تاينان في الصين.
وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن مركز الزلزال تم تحديده عند التقاء دائرة عرض 23.31 درجة شمالًا وخط طول 120.46 درجة شرقًا.
وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ويذكر أن زلزالًا آخر بقوة 6.2 درجة ضرب المدينة ذاتها 20 يناير الجاري.

خطر تسونامي

سبق وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، محافظة "فوكوشيما" شمال شرق اليابان، وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي.
وبلغت شدة الزلزال عند المستويات الدنيا من 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني، الذي يتراوح بين صفر، و 7 درجات، في قرية "هينوئماتا" بالمحافظة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا