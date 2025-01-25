شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا.. آلاف الأشخاص بدون كهرباء بسبب العاصفة إيوين والان نبدء بالتفاصيل

الأرصاد الجوية الأيرلندية

خليج المكسيك

الدمام - شريف احمد - مازال آلاف الأشخاص بدون كهرباء بمختلف أنحاء جزيرة أيرلندا اليوم السبت، بعد أن اجتاحت العاصفة "إيوين" الجزيرة مصحوبة بزوابع قوية، ألحقت أضرارا بمبان وأغلقت الطرق.وسيتحول التركيز إلى جهود التنظيف مع رفع التحذيرات بشأن الطقس، مما يتيح للعمال إعادة إمدادات الطاقة وإزالة الحطام، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.وانقطعت الكهرباء عن نحو مليون منزل ومزرعة وشركة في جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، أمس الجمعة بعد رياح حطمت الأرقام القياسية.وكانت سرعة رياح العاصفة قد بلغت 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.وأغلق البرلمان الاسكتلندي في أدنبرة أبوابه وقال رئيس الوزراء جون سويني: "يتعين أن نكون واضحين، لا يجب أن يسافر السكان"، وفقا لوكالة اسوشيتد برس (أ ب).وقال جيسون نيكولز، كبير خبراء الأرصاد الدوليين في شركة الطقس الخاصة "أكيو ويذر" إن جزءا من شدة العاصفة نجم عن نظام جلب هطولا تاريخيا للثلوج على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.