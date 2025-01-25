في مذكرة مسربة.. الولايات المتحدة تأمر بوقف فوري للمساعدات الخارجية

الرياص - اسماء السيد - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا بوقف جميع المساعدات الخارجية الحالية تقريبا وإيقاف المساعدات الجديدة، وفقا لمذكرة داخلية أرسلت إلى المسؤولين والسفارات الأمريكية في الخارج.

ويأتي هذا القرار المسرب في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بوقف مؤقت، لمدة 90 يوما، للمساعدات الإنمائية الخارجية في انتظار مراجعة الكفاءة والاتساق مع سياسته الخارجية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023 وفقا لأرقام حكومية خارجية. ويبدو أن قرار وزارة الخارجية سيؤثر على أغلب المساعدات بجميع أنواعها خصوصا الإنمائي والعسكري منها.

ويستثني من ذلك المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري لإسرائيل ومصر. وقد أكدت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي محتويات المذكرة المسربة.

وتقول المذكرة للموظفين: "لن يتم تخصيص أموال جديدة لمنح ومساعدات جديدة أو تمديدات المنح والمساعدات القائمة حتى تتم مراجعة كل منحة أو الموافقة على مقترح تمديد جديد للمنح القائمة".

ويضيف القرار أن المسؤولين الأمريكيين "سيصدرون على الفور أوامر بوقف المنح والمساعدات، بما يتوافق مع شروط المساعدات ذات الصلة، حتى الوقت الذي يحدده الوزير، بعد المراجعة".

كما يأمر القرار بإجراء مراجعة واسعة النطاق لجميع المساعدات الأجنبية التي يجب استكمالها في غضون 85 يوما لضمان التزام المساعدات بأهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - أعلى دبلوماسي في الولايات المتحدة – قد صرح في وقت سابق بأن جميع الإنفاق الأمريكي في الخارج يجب أن يتم فقط إذا كان من شأنه أن يجعل أمريكا "أقوى" أو "أكثر أمانا" أو "أكثر ازدهارا".

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة البريطانية إن الإشعار يعني تأثيرا "ضخما محتملا" على برامج المساعدات الخارجية التي تمولها الولايات المتحدة.

وقال جوش بول، الذي أشرف على ملف علاقات الكونغرس بشأن نقل الأسلحة في وزارة الخارجية حتى أواخر عام 2023 "يمكن للمرء أن يتخيل، على سبيل المثال، أن يُطلب فجأة من برامج إزالة الألغام الإنسانية في جميع أنحاء العالم التوقف عن العمل. هذه أمر كبير جدا ومثير للاهتمام".

وقال ديف هاردن، المدير السابق لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الشرق الأوسط، لهيئة الإذاعة البريطانية إن هذه الخطوة "مهمة للغاية"، مضيفا أنها قد تؤدي إلى تعليق البرامج الإنسانية والتنموية التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم على الفور، أثناء إجراء المراجعة.

واوضح أن ذلك قد يؤثر على مجموعة واسعة من مشاريع التنمية الحاسمة بما في ذلك المياه والصرف الصحي والمأوى.

وقال هاردن "سيكون من الممكن دفع رواتب موظفي الشركاء المحليين المنفذين أو المنظمات غير الحكومية، لكن المساعدة الفعلية، أعتقد، يجب إيقافها".

وأضاف "لقد شهدت تعليق المساعدة مرات عديدة عندما كنت مدير بعثة الضفة الغربية وغزة، لكن هذا كان خاصا بهذا الملف فقط. أما هذا فهو عالمي".

وأكد مدير البعثة الأمريكية "أن الأمر لا يتوقف عند وقف المساعدات فحسب، بل يضع أمرا بوقف العمل في العقود القائمة التي مولت بالفعل والتي في قيد التنفيذ. إن القرار واسع النطاق للغاية".

Reuters الرئيس دونالد ترامب، أثناء توقيعه على وثائق رسمية بعد أداء اليمين الدستورية كرئيس رقم 47 للولايات المتحدة خلال حفل التنصيب الستين في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، في مبنى الكابيتول الأمريكي في العاصمة واشنطن.

وذكرت وكالة فرانس برس أن تجميد التمويل قد يؤثر أيضا على أوكرانيا، التي تلقت مليارات الدولارات من الأسلحة في عهد سلف ترامب جو بايدن.

وقال روبيو في مذكرة تبرر التجميد، إنه من المستحيل على الإدارة الجديدة تقييم ما إذا كانت التزامات المساعدات الخارجية الحالية "غير مكررة وفعالة ومتسقة مع السياسة الخارجية للرئيس ترامب".

وأصدر روبيو إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة، وفقا للمذكرة.

ويأتي هذا وسط زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والعديد من أزمات الجوع الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السودان.

وقالت المذكرة أيضا إن روبيو وافق حتى الآن على إعفاءات "للتمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل ومصر والنفقات الإدارية، بما في ذلك الرواتب اللازمة لإدارة التمويل العسكري الأجنبي".

وقد تواصلت بي بي سي مع وزارة الخارجية للتعليق على الموضوع.