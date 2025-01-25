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شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 4 وإنقاذ 3.. مستجدات انهيار مبنى سكني بوسط تركيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مستجدات انهيار مبنى سكني بوسط تركيا.
وأوضح أن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب ثلاثة آخرون في انهيار مبنى سكني في محافظة قونية بوسط البلاد.
وتابع بالقول، إنه جرى احتجاز أربعة أشخاص يشتبه فيهما، بما في ذلك ملاك المبنى.
وقال وزير الداخلية إنه كان هناك 79 شخصًا يقيمون في المبنى السكني المكون من أربعة طوابق في مدينة قونية، على مسافة 260 كيلومترا، إلى الجنوب من العاصمة أنقرة.
وأسفر عن وفاة 78 شخصا، ويركز التحقيق في الحادث على إجراءات الحماية من الحرائق.
وفي تلك الأثناء طفت من جديد التساؤلات حول سلامة المباني في تركيا قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الثانية للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وشمال سوريا.
وأوضح أن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب ثلاثة آخرون في انهيار مبنى سكني في محافظة قونية بوسط البلاد.
انهيار مبنى سكني بوسط تركياوقال الوزير للصحفيين في قونية، إن الأشخاص الثلاثة الذين أنقذوا نقلوا إلى المستشفى، وهم بحالة جيدة، مضيفًا أن الشخصين المتوفين زوجان يافعان.
وتابع بالقول، إنه جرى احتجاز أربعة أشخاص يشتبه فيهما، بما في ذلك ملاك المبنى.
حوادث انهيار المباني في تركياوانهار المبنى مساء أمس الجمعة، في قونية، ومازال سبب الانهيار غير واضح، فيما فتحت السلطات تحقيقًا عامًا.
وقال وزير الداخلية إنه كان هناك 79 شخصًا يقيمون في المبنى السكني المكون من أربعة طوابق في مدينة قونية، على مسافة 260 كيلومترا، إلى الجنوب من العاصمة أنقرة.
حريق الفندق في تركياويأتي هذا الحادث بعد حريق اندلع في فندق من 12 طابقا، في منتجع للتزلج بشمال غرب تركيا.
وأسفر عن وفاة 78 شخصا، ويركز التحقيق في الحادث على إجراءات الحماية من الحرائق.
وفي تلك الأثناء طفت من جديد التساؤلات حول سلامة المباني في تركيا قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الثانية للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وشمال سوريا.