شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 4 وإنقاذ 3.. مستجدات انهيار مبنى سكني بوسط تركيا والان نبدء بالتفاصيل

انهيار مبنى سكني بوسط تركيا

حوادث انهيار المباني في تركيا

حريق الفندق في تركيا

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مستجدات انهيار مبنى سكني بوسط تركيا.وأوضح أن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب ثلاثة آخرون في انهيار مبنى سكني في محافظة قونية بوسط البلاد.وقال الوزير للصحفيين في قونية، إن الأشخاص الثلاثة الذين أنقذوا نقلوا إلى المستشفى، وهم بحالة جيدة، مضيفًا أن الشخصين المتوفين زوجان يافعان.وتابع بالقول، إنه جرى احتجاز أربعة أشخاص يشتبه فيهما، بما في ذلك ملاك المبنى.وانهار المبنى مساء أمس الجمعة، في قونية، ومازال سبب الانهيار غير واضح، فيما فتحت السلطات تحقيقًا عامًا.وقال وزير الداخلية إنه كان هناك 79 شخصًا يقيمون في المبنى السكني المكون من أربعة طوابق في مدينة قونية، على مسافة 260 كيلومترا، إلى الجنوب من العاصمة أنقرة.ويأتي هذا الحادث بعد حريق اندلع في فندق من 12 طابقا، في منتجع للتزلج بشمال غرب تركيا.وأسفر عن وفاة 78 شخصا، ويركز التحقيق في الحادث على إجراءات الحماية من الحرائق.وفي تلك الأثناء طفت من جديد التساؤلات حول سلامة المباني في تركيا قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الثانية للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وشمال سوريا.