ترامب يقيل 12 مفتشاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت ما لا يقل عن 12 مفتشاً عاماً مستقلا يعملون في وكالات اتحادية رئيسية، في عملية تطهير جرت في وقت متأخر أمس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها إن الوكالات تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.

من جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التطهير شمل 17 وكالة لكنه استثنى المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز.

وقالت واشنطن بوست إن عمليات الفصل «تنتهك على ما يبدو القانون الاتحادي الذي يتطلب أن يتلقى الكونجرس إشعارا مدته 30 يوما بأي نية لفصل من يشغل منصب المفتش العام».

وأوضحت الصحيفة أن عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق أمام ترامب لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق على تلك التقارير.