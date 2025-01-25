شكرا لقرائتكم خبر عن صور| جيش الاحتلال يتسلم 4 مجندات ضمن الرهائن المحتجزين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع مجندات إسرائيليات من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بعدما سلمتهن الحركة الفلسطينية للجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت سابق اليوم السبت.وسلّمت حركة حماس في قطاع غزة السبت أربع رهائن إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل بعد ظهورهن على منصة وسط أحد الميادين وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.وكانت الرهائن الأربع وجميعهن جنديات يرتدين ملابس عسكرية وكن محتجزات في قطاع غزة منذ اقتيادهن إلى هناك إبان هجوم السابع من أكتوبر 2023.