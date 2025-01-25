المفوضية الأوروبية تتعهد بمعالجة البيروقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت المفوضية الأوروبية باتباع نهج قوي لمعالجة البيروقراطية في مسودة سياستها الاقتصادية المقبلة. وستبذل المفوضية جهوداًَ غير مسبوقة لتقليص البيروقراطية، طبقا لمسودة بشأن وثيقة حول الاستراتيجية، من المقرر تقديمها رسميا الأسبوع الجاري وإتاحتها بشكل مسبق لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

ومن المتوقع أن تأتي الدفعة الأولى في فبراير وستشمل تبسيط الإجراءات ، عندما يتعلق الأمر بإعداد تقارير بشأن تمويل مستدام وعناية واجبة. ويتعلق هذا على سبيل المثال بقانون سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى محاسبة الشركات الكبرى، إذا استفادت من عمالة الأطفال أو العمل القسري خارج التكتل.

وفي الوثيقة المكونة من 20 صفحة، تحدد المفوضية أولوياتها للعامين المقبلين. وبالإضافة إلى الحد من البيروقراطية ، فإن الهدف هو تعزيز الاستثمار في تقنيات مستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقديم دعم أكبر لتكنولوجيات صديقة للمناخ وتقليص أسعار الطاقة.