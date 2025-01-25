مصرع 8 أشخاص بانفجار مصنع للذخيرة غرب الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى انفجار في مصنع للذخيرة في غرب الهند أمس الجمعة، إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل. ووقعت الحادثة أمس في ولاية ماهاراشترا في منطقة بهاندارا على مسافة أكثر من 800 كيلومتر من بومباي العاصمة الاقتصادية للهند، وتسبّب بانهيار سقف المصنع.

وقال وزير النقل البري الهندي، إن الانفجار الذي وقع في مصنع للذخيرة، أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، ديفيندرا فادنافيس، على منصة إكس، إن 14 عاملاً على الأقل حوصروا داخل المبنى وإن العمليات جارية لإنقاذهم.