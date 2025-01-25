السلطات الأميركية تبدأ ترحيل «المهاجرين المجرمين»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

بدأت الإدارة الأميركية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الترحيل الجماعي لمن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، فيما أعلنت الحكومة، أمس، اعتقال مئات المهاجرين غير الشرعيين من المجرمين وترحيلهم.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة كارولاين ليفيت عبر منصة «إكس»: أن «الجهات المعنية اعتقلت إجمالي 538 مجرماً كانوا دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، وترحيلهم على متن طائرات عسكرية».

وكانت وكالة «إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية» أعلنت اعتقال أكثر من 170 ألفاً في عام 2023، بمتوسط نحو 476 يومياً. ووصفت ليفيت العملية بأنها «أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية، قطع الوعود، الوفاء بالوعود». ووقع الرئيس ترامب العديد من المراسيم لكبح الهجرة غير الشرعية بعدما تولى المنصب، الاثنين الماضي.

ويسمح في الوقت الحالي مجدداً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال المهاجرين غير الشرعيين في أماكن حساسة مثل الكنائس أو المدارس أو المستشفيات، وهو تحول عن الترتيبات التي كانت مطبقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.