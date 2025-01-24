شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يواصلون ترويج الشائعات لتشويه صورة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن المحاولات المستمرة من قبل الجماعة لنشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، بهدف تشويه صورتها داخلياً وخارجياً، مؤكدا أن الجماعة لا تزال تستخدم وسائل الإعلام الموالية لها وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة حول الأوضاع في مصر، وذلك في إطار محاولاتهم المستمرة لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى.

وأضاف ربيع أن هذه الحملة الممنهجة تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأن الجماعة تسعى لاستغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الوطن، معتبرا هذه الأكاذيب لن تنجح في التأثير على الشعب المصري، الذي أصبح أكثر وعيًا بمخططات الإخوان وهدفها تدمير البلاد.

وشدد ربيع على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة هذه الشائعات، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز أي محاولات للإضرار بأمنها وسلامتها، وأن الشعب المصري لن يسمح لأي جماعة بنشر الفتن وإثارة الانقسامات.