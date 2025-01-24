شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز نشاطات رئيس الوزراء فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى من 18 إلى 24 يناير، عددا من الأنشطة التى شملت مشاركة سيادته فى فعاليات منتدى الاقتصاد العالمى دافوس ٢٠٢٥ نيابة عن رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بتعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم فى فتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون فى مختلف المجالات، علاوة على عقد سيادته عددًا من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة خطة تطوير المنشآت الصحية الحيوية، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجى، كما شهد نشاط رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع اهتمامًا بالغًا بتعزيز التواصل والتعاون الأكاديمى مع المؤسسات الدولية، فى ضوء التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى والمعرفة.

جاء فى التقرير الأسبوعى الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولى شمل عقد لقاء مع سفير دولة الكويت بالقاهرة لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، حيث جدد سيادته تأكيده على حرص مصر على تشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية فى العديد من القطاعات، استغلالًا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة.



كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض خطة تطوير مستشفيات "قصر العيني" ومقترح توفير أرض جديدة لاستيعاب زيادة الأعداد بجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مستشفيات "قصر العيني" الجارى تنفيذه حاليًا يسهم فى تقديم خدمات طبية متميزة لما يزيد على مليونى مواطن سنويًا، كما أبدى سيادته موافقة مبدئية على مقترح تخصيص أرض جديدة لتوسعات "جامعة حلوان"، بما يسهم فى استيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة.

وخلال الأسبوع الجارى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس حرم رائد لجامعة إكستر البريطانية فى مصر، وهو الأول من نوعه فى القارة الإفريقية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية طموحة للدولة لتعزيز التعاون الأكاديمى مع المؤسسات المرموقة عالميًا وتوسيع فرص الحصول على تعليم رفيع المستوى للطلاب.

وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولى لقاءً مع عدد من ممثلى دور النشر الدولية للتعاون مع بنك المعرفة المصرى، وقد أكد سيادته حرص مصر على تبادل تجربة بنك المعرفة مع مختلف الدول العربية، معربًا عن فخره بهذه التجربة.

وأوضح التقرير أن بنك المعرفة يحتوى على أكثر من 7 آلاف دورية مشتركة، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكترونى، بالإضافة إلى عدد من أطروحات الماجستير والدكتوراه يتجاوز مليون و400 ألف.

هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدد من عقود تدويل بنك المعرفة المصرى مع عدد من الناشرين الدوليين، حيث تتيح العقود لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين لجهات وهيئات وجامعات خارج مصر، كما تم الإعلان عن إطلاق مؤشر المعرفة المصرى كأداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثى فى مصر بشكل شامل ودقيق.

ووفقًا للتقرير، عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعًا لاستعراض مقترحات تكليف كيان مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها، وقد كلف سيادته بدراسة هذا المقترح من جانب الجهات المعنية، عبر مجموعة عمل برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وطرح مقترحات آليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأبرز التقرير مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، نيابة عن رئيس الجمهورية، فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس 2025" بسويسرا، لحضور عدد من الفعاليات المهمة وعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية على هامش المشاركة، مع عدد من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين، فضلًا عن لقاء سيادته عدد من رؤساء وممثلى الشركات العالمية.

وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى، عقد رئيس مجلس الوزراء عدة لقاءات واجتماعات، أبرزها، لقاء نائب الرئيس التنفيذى ومدير العمليات فى شركة "كوكاكولا"، فضلاً عن اجتماع مع عضو مجلس الإدارة ورئيس إدارتى التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة "سيمنز" الألمانية، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة "أكوا باور".

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا خلال مشاركته فى منتدى دافوس، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا فى مجالات متعددة، خاصة فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.



تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، فى ثانى أيام المشاركة فى منتدى دافوس، عقد اجتماعات ولقاءات متواصلة، أبرزها، استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بجانب عقد لقاء مع رئيس الوزراء السويدى.

كما عقد لقاءً مع رئيس الشئون العالمية بمؤسسة "جولدمان ساكس"، وكذلك الرئيس التنفيذى لمجموعة "أريستون" العالمية، فضلًا عن عقد اجتماع مع مؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى ورئيسه التنفيذى، وكذلك لقاء سيادته مع رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

يأتى هذا فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولى مراسم توقيع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادى العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى فى إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادى والتنمية" فى مصر، وتعيين الوزارة كرئيس مشارك له.

أما على صعيد أنشطة الدكتور مصطفى مدبولى خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى دافوس، فقد عقد سيادته لقاءً مع الرئيس التنفيذى لشركة "إيني" الإيطالية، ولقاء مع رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، إلى جانب لقاء سيادته مع مستشار جمهورية النمسا.