شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "القومى للمرأة" بالحوار الوطنى تطالب بنقل الوصاية للأم حال وفاة الأب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى تفاصيل مشاركة المحامية ولاء محمد رضا، عضو المجلس القومى للمرأة، خلال جلسة الوصاية وما يرتبط بها من مسائل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، حيث أكدت "رضا" على ضرورة تيسير إجراءات التعامل مع كافة الجهات المختصة كالبنوك ووزارة التضامن وغيرها من كافة الجهات.

وأضاف عضو المجلس القومي للمرأة، أن القانون الحالي يملأه الكثير من المحاذير فلذلك يجب تغييره في أسرع وقت، مشددة على أن الوصاية يجب أن تنتقل للأم بعد وفاة الأب.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني كان قد ناقش قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18 مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض في تمام الساعة 12 ص، أدار الجلسة الدكتورة نسرين البغدادي، وريهام الشبراوي مقررا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني.