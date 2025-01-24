شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني جهوده الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أطلق سلسلة من المبادرات الإغاثية لتقديم المساعدات العاجلة لأهالي القطاع الذين يعانون من تداعيات الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة.

وفي هذا السياق، تم إرسال قوافل مساعدات تضم مواد غذائية أساسية، أدوية، وأدوات طبية لإغاثة المصابين والمرضى. كما قام التحالف بتنسيق مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتوزيع المساعدات على الأفراد المتضررين في المناطق الأكثر حاجة.

وتشمل الجهود الطبية إرسال فرق طبية متخصصة للمساعدة في معالجة الإصابات الناتجة عن القصف المستمر، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي للأسر التي تضررت من الأزمة الحالية.

وتأتي هذه الجهود لتخفيف معاناة أهالي غزة، مشيراً إلى أن التحالف يواصل العمل على توفير المزيد من المساعدات في الفترة القادمة، مع الحرص على وصولها بشكل سريع وفعّال إلى المناطق المنكوبة.