شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رجال الشرطة يقدمون كل يوم مثالًا حيًا على التضحية والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب احمد ادريس، عضو مجلس النواب، إن رجال الشرطة أثبتوا على مر العصور أنهم الدرع الحامي لمصر وشعبها، وقد قدموا في معركة الإسماعيلية قبل 73 عامًا أعظم صور البطولة والتضحية، وما زالوا يواصلون دورهم بكل شجاعة، و إن تضحياتهم الكبيرة تظل مصدر فخر لكل مصري، ونحن اليوم نقف في صف واحد معهم، داعمين لهم في مواجهة أي تهديد.



وتوجه النائب أحمد ادريس، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، بأسمى آيات التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل، الذين يواصلون بكل عزيمة وإصرار العمل من أجل تأمين الوطن وحمايته من كافة المخاطر.



وأشار"إدريس"، إلى أن الشعب المصري يتطلع نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا بفضل جهود رجال الشرطة البواسل، الذين يواصلون عملهم بكل تفانٍ وحب للوطن،كما توجه بالتحية عظيمة لأرواح الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أسمى معاني التضحية والفداء.



وأضاف عضو مجلس النواب إن رجال الشرطة المصرية هم الجند الأوفياء الذين لا يتوانون في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلاد، ونحن اليوم، في ظل قيادة حكيمة ورؤية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشهد تعزيزًا غير مسبوق للأمن، وتطويرًا لكافة القطاعات الأمنية التي تسهم في الحفاظ على استقرار الوطن.



وأشاد النائب احمد ادريس، بجهود وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، التي تواصل العمل بكل جد واجتهاد لحماية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتطبيق سيادة القانون بحزم وشفافية، قائلا" إن رجال الشرطة يقدمون كل يوم مثالًا حيًا على التضحية والعطاء من أجل خدمة هذا الوطن الذي يستحق منا جميعًا الوفاء والعمل الجاد.