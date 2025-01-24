شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بمنح الوصى حق استثمار أموال القٌصر فى الشهادات البنكية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى تفاصيل مشاركة النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسة الوصاية، وما يرتبط بها من مسائل لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التي عقدت فى أرض المعارض بتاريخ الخميس 18 مايو 2023، حيث أكدت على أن اليتيم يحق له الاستثمار في هذه الأموال بشهادات بنكية يصدرها البنك المركزي، وهي شهادات مؤمنة دون الرجوع للمحكمة إلا في حال صرف العائدات .

وطالبت "الألفي"، بضرورة العمل على وضع بروتوكول تعاون ما بين وزارة العدل ووزارة الإسكان، حتى يتسنى القاصر استثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال هذا القاصر له.

وأكدت النائبة إيمان الألفي، على أنه يحق للوصي أن يستثمر في تجارة القاصر، على أن يتقدم للمحكمة بدراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح لهذا القاصر، وعلى المحكمة القبول أو الرفض.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني كان قد ناقش قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18 مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض في تمام الساعة 12 ص، أدار الجلسة الدكتورة نسرين البغدادي، وريهام الشبراوي مقررا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني.