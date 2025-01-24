شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للفكر يشارك بمعرض الكتاب بإصدارات جديدة وفعاليات حول أزمات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للمرة الخامسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، بعدد كبير من الاصدارات الجديدة التي تغطي كافة قضايا اقليم الشرق الأوسط فضلا عن فاعليات يشارك فيها نخبة الخبراء في الشأن السياسي والعلاقات الدولية.

يشارك المركز بجناح مميز في "صالة 3 - A4 " يتضمن قائمة من الإصدارات باللغتين العربية والإنجليزية في شتى المجالات، كما أن الجناح مجهز لاستقبال رواد المعرض في دورته الجديدة.

وتتضمن المشاركة الواسعة للمركز طرحا متنوعا لعدد من النقاشات خلال أربع ندوات يومي السبت والإثنين طوال انعقاد معرض الكتاب.

تبدأ المشاركة بندوة بعنوان: "إعادة هيكلة: معادلة توازن القوى في الشرق الأوسط"، يوم السبت 25 يناير 2025- بقاعة كاتب وكتاب – بلازا 2 في تمام الساعة 1:30 مساءًا، لتناقش من خلال نخبة من الخبراء المشاركين التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط خلال العقد الأخير، مع تسليط الضوء على معادلة توازن القوى في المنطقة، من خلال تحليل الخصائص المميزة للإقليم وأقاليمه الفرعية المتضمنة شرق البحر المتوسط، منطقة الخليج العربي، ومنطقة المغرب العربي.

وتناقش الندوة الثانية التي تأتي بعنوان:"شرق أوسط متغير.. نحو بناء استراتيجية مصرية جديدة"، يوم الاثنين 27 يناير 2025- بالقاعة الرئيسية – بلازا 1 في تمام السادسة مساءًا، ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من بزوغ موجة جديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في أعقاب تداعيات حربي غزة ولبنان وسقوط النظام السوري.

كما تطرح الندوة الثالثة وهي بعنوان: "توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2025" يوم السبت، الأول من فبراير- بقاعة كاتب وكتاب – مبني بلازا 2، في الثالثة مساءًا، مناقشة الكتاب السنوي الذي يصدره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول أبرز التوقعات المحتملة لمستقبل مصر والإقليم والعالم في العام 2025.

ويختتم المركز ندواته يوم الإثنين الثالث من فبراير، بالقاعة الرئيسية - بلازا 1 في تمام السادسة مساءا، بالندوة الرابعة والتي تحمل عنوان:"مقاربة جديدة لبناء منظومة عربية للتصدي للإرهاب والتوسع الإسرائيلي" وتهدف إلى مناقشة فرص بناء منظومة إقليمية فاعلة عبر تعزيز التعاون العربي في المجالات الأمنية والاستخباراتية، واستثمار التنمية الاقتصادية كأداة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وفي سياق متصل لمشاركة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالمعرض، ستكون هناك 10 حفلات لتوقيعات إصدار 10 كتب جديدة في أيام تبدأ من السبت وتستمر على مدار أيام المعرض وحتى ختامه بواقع "كل يوم كتاب" باستثناء يوم الجمعة.

تشمل مجموعة الكتب عدة موضوعات هامة وتأتي بعناوين متنوعة من بينها كتب: "صعود ترامب.. تحولات السياسة الأمريكية في القرن الواحد والعشرين"، "500 يوم من الحرب على غزة: المآلات المستحيلة!"، "موسوعة حرب أكتوبر" في سلسلة من ثلاثة أجزاء تتضمن حرب الاستنزاف.. الطريق إلى نصر أكتوبر، و ملحمة العبور.. النصر العسكري، والانتصار السياسي.. مصر تصنع السلام.

كما تتضمن قائمة التوقيعات كتبا منها: "عصر ترامب.. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة"، "الصراع في إثيوبيا.. المشروع المأزوم وتداعياته الإقليمية" و"التحولات الكبرى: إعادة تشكيل الخريطة العالمية".

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب قد افتتح رسميا يوم الخميس 23 يناير ويستمر لمدة أسبوعين.