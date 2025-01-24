شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نشر الأكاذيب والشائعات محاولة خبيثة لتفتيت الداخل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن الشائعات تمثل خطرا جسيما يهدد استقرار المجتمعات ويُضعف من تماسكها، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يتعمد نشر الأكاذيب والشائعات الممنهجة بهدف تفتيت الداخل المصري وبث الفوضى في المجتمع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن الشائعات ليست مجرد أخبار زائفة، بل هي سلاح نفسي خطير يُستخدم لاستهداف الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، موضحا أن جماعات الإرهاب تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لترويج الأكاذيب من خلال لجان إلكترونية مدربة تعمل على بث الشائعات في صورة معلومات موثقة، ما يؤدي إلى تضليل المواطنين وإثارة القلق في المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الحرب الإعلامية الخبيثة تستلزم وعيا وطنيا شاملاً لمواجهتها، مؤكداً أهمية تعزيز الثقافة الوطنية بين الأجيال الجديدة وزيادة الوعي بخطورة تداول المعلومات دون التحقق من مصادرها، قائلا:« لا يمكننا السماح بأن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتفكيك المجتمع وإثارة الانقسامات. علينا جميعاً – أسر ومؤسسات ومجتمع مدني – أن نعمل معاً للتصدي لهذا الخطر».

وشدد النائب أشرف أبو النصر على أهمية دور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في بناء وعي حقيقي لدى المواطنين، ، كما ان الإعلام الوطني الهادف له دور كبير في كشف الأكاذيب وتفنيد الشائعات، كما أن تعزيز روح الانتماء الوطني هو الحل الأساسي لمواجهة هذه الحروب النفسية التي تهدف إلى استهداف استقرار وطننا".