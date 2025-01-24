شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين الجدد: الإخوان يواصلون نشر الأكاذيب لزعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن استمرار جماعة الإخوان في نشر الشائعات والأكاذيب بهدف إضعاف الدولة المصرية وتشويه جهود الحكومة في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الجماعة تستخدم أساليب قذرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، مما يهدد استقرار الوطن.

وأضاف "العناني"، أن هذه المحاولات تأتي في وقت تشهد فيه مصر جهودًا كبيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ مشروعات تنموية هامة، مشيرًا إلى أن الإخوان يسعون فقط لإعاقة هذه الجهود وتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأمن القومي والمصلحة العامة.

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد على ضرورة توحيد الصف الوطني في مواجهة هذه الحملات التحريضية، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بمخططات الإخوان ولن يسمح لهم بتقويض استقرار بلاده، مؤكدا على أن الدولة المصرية ستظل قادرة على التصدي لجميع محاولات الجماعة لزعزعة الأمن واستعادة عافيتها.