شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طلب إحاطة أمام طاقة النواب.. وإحكام الرقابة بمنع المتاجرة بالمواد البترولية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، 9 اجتماعات علي مدار الأسبوع لمناقشة 25 طلب إحاطة مقدمة من النواب في قطاعات البترول والكهرباء والبيئة حول القضايا التي تخص المواطنين، ومنها إحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات لمنع المتاجرة في المواد البترولية من البنزين والسولار.

وتبحث اللجنة يوم الأحد القادم 7 طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول، مقدمة من النائب رياض عبد الستار، بشأن عدم قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوصيل الغاز الطبيعي وارتفاع رسوم توصيله وذلك بمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عدم تعدد وسائل سداد فواتير استهلاك الغاز الطبيعي بهدف التسهيل على المواطنين، والنائب إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي الي مراكز مغاغة، العدوة، بنى مزار) بمحافظة المنيا، و النائب محمد نشأت العمدة، بشأن النقص الشديد في اسطوانات البوتاجاز بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا.

وتضم طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، إيهاب رمزي، بشأن إحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات لمنع المتاجرة في المواد البترولية من البنزين والسولار وذلك بمحافظة المنيا وألية الأحكام على مستوي الجمهورية، ولاء التمامي، بشأن نقص اسطوانات البوتاجاز بمحافظة دمياط وقلة عددها مما ينتج عنها ارتفاع ثمنها، محمود نجيب مشعل بشأن بطء الأعمال في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية ميت الخولي عبد الله بمركز الزرقا - محافظة دمياط، وأحمد حمدي خطاب بشأن إلغاء الدعم المقدم لرسوم توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة البحيرة.

وخصصت اللجنة إجتماعتها يوم الاتنين لمناقشة 15 موضوع طلب إحاطة موجهة لوزير الكهرباء، مقدمة من النواب أحمد العقاطي، بشأن تخفيض شريحة الكهرباء لأغراض الزراعة وعودتها لما كانت عليه حفاظاً على الزراعات القائمة وعلى أهالي محافظة الوادي الجديد من الهجرة خارجها، النائب حمدي محمد حسن، بشأن استثناء محافظة الوادي الجديد من الزيادة الأخيرة في شريحة الكهرباء وذلك بالنسبة لأغراض الزراعة، ربط مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بالشبكة الموحدة للكهرباء، و محمد عبد السلام حجازي، بشأن ادراج قرى مركزي إيتاي البارود وشبراخيت ضمن خطة تحويل أسلاك الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة البحيرة ضمن خطة 2024-2025، ضعف التيار الكهربائي في بعض قرى مركز إيتاي البارود، وبناء غرفة محولات بقرية جعيف بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات النواب طلبة النحال، بشأن تحويل الخطوط الهوائية للضغط المتوسط للكهرباء إلى كابلات أرضية بنطاق بندر مركز بدر بمحافظة البحيرة والقرى التابعة له، و بلال حامد النحال، بشأن إجراء إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة والأسلاك والعوازل داخل نطاق مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد بمحافظة البحيرة، المغالاة في أسعار أعمدة إنارة الكهرباء في شركة الكهرباء بالبحيرة، تحديد سياسة الوزارة لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية وخاصةً التي تعبر كتل سكنية وتمثل خطورة على المواطنين بمحافظة البحيرة، وكذلك النائب محمد يسري عبادة، بشأن الموافقة على إنشاء محطة محولات الضهرية في خطة العام المالي الحالي وذلك لتحسين خدمات إمدادات الطاقة للمواطنين ولتطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بالطريق الزراعي بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتشمل الطلبات تلك المقدمة من النائب محمد عبد الله زين بشأن تردى شبكة الكهرباء بمركز إدكو بمحافظة البحيرة وكثرة الأعطال المستمرة، وضعف التيار الكهربائي مما يسبب خسائر تتمثل في حرق المواتير والأجهزة، ومعاناة المواطنين في تركيب العدادات الكودية، ووجود العراقيل والمشاكل التي تحول دون الحصول عليه والتي من أهمها إلزام المتقدم بتركيب عامود كهرباء، كذلك من النائب أسامة انور المصري، بشأن توفير خدمة الكهرباء للمواطنين الذين تقدموا للتصالح على مخالفات البناء بمحافظة البحيرة، والنائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توصيل التيار الكهربائي إلى منطقتي عزبة الشرقية، وصدقي، وكذلك لمختلف المناطق العشوائية في مركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، بشأن المغالاة الواضحة في أسعار المقايسات والممارسات وكذلك أسعار الاستهلاك للعدادات الكودية بمحافظة البحيرة.

وحسب جدول الأعمال تنظر اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة البيئة مقدمة من النواب نورا على، بشأن ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"، التي أدت إلى تصاعد معدلات هجوم سمك القرش علي البشر بشواطئ البحر الأحمر بسبب تدهور المخزون الطبيعي من الثروة السمكية، رحاب محمد موسى، بشأن منع مراكب الصيد من عزبة البرج بمحافظة دمياط من الصيد بمنطقة برانيس بالبحر الأحمر، أميرة صابر، بشأن استعداد الحكومة لتوفير بديل يحافظ على حق المصريين في الشواطئ العامة وذلك بعد تراجع نصيب الفرد