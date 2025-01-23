مسؤول أممي لمجلس الأمن الدولي: التزام الأمم المتحدة بشراكتها مع جامعة الدول العربية لتعزيز الجهود المشتركة لتحسين حياة الناس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوفر الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للشعب الفلسطيني وللرهائن الذين أعيد لمّ شملهم.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن اليوم في نيويورك لمناقشة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأوضح خياري أن التزام الأمم المتحدة بشراكتها مع الجامعة يعزز الجهود المشتركة لتحسين حياة الناس في مختلف أنحاء المنطقة العربية وخارجها.

وأضاف أن جامعة الدول العربية دعمت على الدوام الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال جهودها لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، منوهًا بضرورة تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من تنفيذ ولايتها في جميع مناطق عملها، مشيدًا بجامعة الدول العربية على دعمها الصريح لهذه الوكالة الحيوية للأمم المتحدة.

وعن الوضع في سوريا، أكد خياري أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص “غير بيدرسن” يواصل مشاركته الوثيقة مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء لتنسيق الدعم لعملية سياسية شاملة بقيادة سورية، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.

وفي الجانب السوداني، أشاد خياري بجهود الجامعة العربية في تعزيز التنسيق متعدد الأطراف من خلال عقد أول اجتماع للمجموعة الاستشارية بشأن السودان في يونيو من العام الماضي.

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