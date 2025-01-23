زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة “فوكوشيما” اليابانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناكق_واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة “فوكوشيما” شمال شرق اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي. وبلغت شدة الزلزال عند المستويات الدنيا من 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يتراوح بين صفر، و 7 درجات، في قرية “هينوئماتا” بالمحافظة.

وأوضحت الوكالة، أن مركز الزلزال كان على عمق 4 كيلومترات، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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