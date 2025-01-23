اخبار العالم

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة “فوكوشيما” اليابانية

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة “فوكوشيما” اليابانية 1/2
  • زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة “فوكوشيما” اليابانية 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة “فوكوشيما” اليابانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناكق_واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة “فوكوشيما” شمال شرق اليابان.

 

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي. وبلغت شدة الزلزال عند المستويات الدنيا من 5 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يتراوح بين صفر، و 7 درجات، في قرية “هينوئماتا” بالمحافظة.

 

وأوضحت الوكالة، أن مركز الزلزال كان على عمق 4 كيلومترات، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا