شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: كلمة الرئيس باحتفالية عيد الشرطة رسالة واضحة باستقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

توجه النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وأفراد الشرطة المصرية من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة كما هنا جموع الشعب المصرى بذات المناسبة وأيضا بذكرى 25 يناير، مشيرا إلى أن يوم 25 يناير يعيد للأذهان واحدة من أروع صفحات النضال الوطنى المصرى، وهو يوم الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير.

وقال السادات، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة بعثت برسائل طمأنة للمصريين وأكدت ضرورة وحدة الصف الوطنى والتكاتف من أجل الوصول إلى بر الأمان وخاصة أن الدولة المصرية تمر بظروف غير مسبوقة نتيجة الأحداث الإقليمية والدولية والعالمية الراهنة.

وأكد النائب عفت السادات، أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية يعكس الموقف المصرى الثابت والشامخ فى دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض مصر القاطع لأى محاولات تهجير للشعب الفلسطينى، مثمنا تحركات الدولة المصرية وخاصة الدبلوماسية العريقة بشأن القضية الفلسطينية التى انتصرت للشعب الفلسطيني.

واخيرا أوضح النائب عفت السادات، أن عيد الشرطة بمثابة رسالة تذكير بالقيم العظيمة التى تجسدها الشرطة المصرية فى التضحية والشجاعة والولاء للوطن، عندما تصدت قوات الشرطة بمدينة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطانى التى كانت تطالب بتسليم الأسلحة وإخلاء مراكز الشرطة عام 1952، حيث رفض رجال الشرطة المصريون، رغم قلة عددهم وتجهيزاتهم، الانصياع لتلك المطالب، ودخلوا فى معركة غير متكافئة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، لكن تلك المعركة أظهرت الروح الوطنية والإصرار المصرى على مقاومة أى قوة تحاول النيل من كرامة الوطن.