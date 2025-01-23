شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يثرون معرض الكتاب بـ15 إصدارا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

يشارك أربعة عشر عضوًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ15 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضى حتى 5 فبراير الجاري.

ويشارك الدكتور قياتى عاشور بكتاب "الوعى السياسى فى مصر آفاق جديدة للفهم والممارسة لدى الشباب" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة حكاية مصر، فيما يشارك الدكتور رامى عبد الباقى بكتاب "نِدٌّ بِندّ (الجزء الخامس)" عن دار زين، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة.

ويشارك الدكتور السيد رمزى السيد، بكتاب "المرأة فى عقل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسالة إلى المستقبل" عن دار نور حوران، وبنفس الدار يشارك النائب عمرو عزت بكتاب "انهيار دولة الموحدين"، بالإضافة إلى عدد من إصداراته السابقة.

كما تشارك الدكتورة إيناس دويدار بكتاب "علاقات إيجابية" كيف تبنى علاقات ناجحة وسعيدة من منظور علم النفس الإيجابى، عن دار نبراس، والدكتور عاصم السماحى بكتاب "مدخل إلى بيولوجيا السلوك الإنساني" عن دار همزة، ويشارك إيهاب دعبس بكتاب "أنا أب فاشل"، عن دار زين، كما يشارك مينا كمال بالجزء الثانى من "فن الدهاء" وأساليب الوصول للقوة عن دار اكتب.

ويشارك الكاتب الصحفى كامل كامل بكتاب "السلفيون فى مصر.. السنوات الكاشفة" عن دار كتبنا، ويشارك مارك مجدى بكتاب " التضخم: 14 درسا طارئا من الـ2000 سنة الأخيرة" عن دار المحروسة، ويشارك محمد نبيل بكتاب "الإدارة المحلية بين التطبيق والتشريع" عن دار لوتس للنشر.

كما يشارك أحمد خالد ممدوح بكتاب"الحقيقة كما رأيتها" عن دار سما، وداليا فكرى برواية"رواية الفريسة والغصن" عن اسكرايب للنشر والتوزيع، وبعنوان "الجريمة الهادئة" يشارك محمد البحيرى بكتاب عن دار الولاء.

ويشارك الدكتور محمد محرم بكتابين "ضربة البداية" "أساسيات ريادة الأعمال" عن دار نهضة مصر، وكتاب "على صعيد عرفات" عن دار معالي.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتعقد فعالياتها الثقافية للجمهور فى الفترة من 24 يناير الجارى حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الدكتور أحمد مستجير، أحد إعلام الفكر والعلم فى مصر، واسم الكاتبة المبدعة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الندوات الثقافية وصالونات ثقافية بمكانها فى المعرض بالتعاون مع عصير الكتب خلال أيام المعرض.