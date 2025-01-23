شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإرهابية تستخدم سلاح الشائعات والأكاذيب للنيل من مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الجماعة الإرهابية لن تنجح فى النيل من عزيمة المصريين بالشائعات والأكاذيب، تلك الشائعات التى تستهدف وقف مسيرة البناء والتنمية التى تقودها القيادة السياسة على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح هندي، أن الدولة المصرية تشهد تنمية حقيقية لم تشهدها على مدار عصور سابقة بالكامل، ولهذا نجد الجماعة الإرهابية تطلق الشائعات والأكاذيب لوقف مسيرة التنمية، واستكمال رؤية الدولة بشأن مواصلة الانجازات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وتريد أيضا وقف مسيرة النجاح والتنمية خاصة بعدما لفظهم الشارع المصري وكتب نهايتهم، لافتا إلى أن الإرهابية تريد عودة الفوضى مرة اخرى، خاصة بعد فشل مخطط تقسيم الشرق الأوسط.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن الجماعة الإرهابية تريد العودة للمشهد بأى شكل من الأشكال معتمدين على مواقع التواصل واللجان الإلكترونية لنشر الشائعات بين أفراد الشعب المصري بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة والتقليل من حجم الإنجازات، لافتا إلى أن ترويج الشائعات والأكاذيب الهدف منه إحداث بلبلة وزيادة حالة الاستقطاب داخل المجتمع، وتلجأ الإرهابية لاستغلال الأزمات السياسية والاجتماعية، لخلق حالة من الفوضى والتأثير على الرأي العام، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الموجة من الشائعات والأكاذيب التى تشنها الجماعة الإرهابية يوميا على مؤسسات الدولة، وأن يكون لكل مؤسسة دور منوط بها لزيادة الوعى، إضافة للمجتمع المدنى والأحزاب والوزارات والهيئات المختلفة.