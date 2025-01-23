شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: الإخوان يعمدون لإشباع رغباتهم ثم يبحثون عن مخرج بتفسيرات مغلوطة فى الدين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام النجار، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة أن هناك العديد من الظواهر داخل الجماعات التكفيرية والمتطرفة عموما تعود في المقام الأول للعوامل النفسية وأيضا الرغبوية والشهوانية سواء فيما يتعلق بالرغبة والشهوة فى الوصول للسلطة وامتلاكها والانفراد بها للأبد أو الرغبات الجسدية المتعلقة بالجنس والطعام.

وأضاف "النجار" خلال حواره لـ ”الخليج 365” أن كل هذا لا يتعلق بتفسير صحيح لنصوص دينية بل هم يعمدون لإشباع هذه الرغبة أو تلك أولا وبعد ذلك يبحثون لها عن أي مخرج أو مسوغ عبر تفسير مغلوط أو رواية مدسوسة مكذوبة على النبي عليه السلام ، حيث أن كل هذه النوازع لا علاقة لها بالدين الاسلامي وفهمه الصحيح وتعاليمه السامية، إنما برغبوية جامحة لدى قيادات وعناصر الجماعات التكفيرية والمتطرفة، وإذا أردنا التطبيق فعلى سبيل المثال هناك رغبة مريضة بالفعل تدل على خلل نفسي جماعي ونزعة شهوانية لامتلاك السلطة لدى قيادات الاخوان والجماعات التكفيرية الرديفة وما يطلق عليها زورا الجهادية.

وأكد الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أنه ما من قائد أو زعيم جماعة إلا وكان يحلم ليل نهار وتتسلط عليه رغبة أن يصبح رئيسا للدولة بل هناك قادة لتلك الجماعات انشأوا جماعاتهم خصيصا لتقودهم لرئاسة الدولة، ولهذا لاحظنا مثلا التنافس بينهم على منصب رئيس الدولة بعد حراك يناير 2011 منهم باسم خفاجي وحازم أبو اسماعيل وصفوت حجازي وخيرت الشاطر ومحمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وكان عبود الزمر يحلم أيضا بالمنصب، وهذا عائد للعامل النفسي الرغبوي في الامتلاك.



وأوضح أنه كذلك الأمر في شهوة الجنس حيث جعلت غالبية تلك الجماعات الأصل هو التعدد رغم أن التفسير الصحيح هو أن الأصل في زوجة واحدة وهناك من يدخل تلك الجماعات خصيصا ليتزوج مثنى وثلاث ورباع ناهيك عن ممارسات جماعات كداعش بشأن السبايا وملك اليمين والتركيز على عامل المرأة لتجنيد العناصر بأن يكون للعنصر عدد لا حصر له من الفتيات والنساء، وهنا الأمر متعلق فقط بطغيان الشهوة ولا علاقة له بالإسلام وتعاليمه التي أنهت الرق والاستعباد وحفظت كرامة المرأة.



وأشار إلى أن الإسلام الصحيح ينهى عن الإسراف والتبذير في الطعام بخلاف ما هو ملحوظ لدى تلك الجماعات من طغيان لشهوة الطعام وجميعها سواء شهوة امتلاك السلطة والانفراد بها وشهوة الجنس وطغيانها وشهوة الطعام متعلقة بعوامل نفسية ولا دخل للدين وصحيح تعاليمه وفهم مقاصده وجوهره بها.