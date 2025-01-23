شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ينظم اليوم احتفالية عيد الشرطة بحضور أسر الشهداء وشخصيات عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المكون من 42 حزبا سياسياً، احتفالية مساء اليوم الخميس بمناسبة عيد الشرطة، كتقليد اعتاد علي تنظيمه سنوياً تزامنا مع أعياد الشرطة.

ويكرم النائب النائب تيسير مطر، مجموعة كبيرة من أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مشيرا إلى أن الاحتفالية التى ينظمها تستهدف تسليط الضوء على تضحيات أبناء الشرطة المصرية.

ويحضر الاحتفالية رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية المصرية وشخصيات عامة وكتاب وصحفيين وإعلاميين ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، وتعقد الاحتفالية بمقر نادى الحضارات.