شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع كراسي متحركة على ذوى الهمم فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودهما المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، نظّم التحالف الوطني للعمل الأهلي، احتفالية خيرية لتوزيع كراسي متحركة على ذوي الهمم من الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر بجانب تنظيم محاضرات توعوية لذوى الهمم وذويهم حول كيفية التعامل مع الاعاقات الحركية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج دعم ذوي الهمم وتعزيز حقوقهم في الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، حيث تم توزيع عدد كبير من الكراسى المتحركة على الأطفال والكبار من اصحاب الاعاقات الحركية من الأسر الأكثر احتياجا في جو من الفرح والتفاعل بين الحضور، وذلك بحضور ممثلي عن وزارتى الشباب والرياضة والتضامن بالأقصر ورجال الدين.

وتفاعل الحضور بشكل إيجابي مع المبادرة، حيث عبّر المستفيدون عن امتنانهم لهذه المساعدة التي تعكس تضامن المجتمع وتؤكد على أهمية دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أكد النائب أحمد إدريس منسق التحالف الوطني بالأقصروعضو مجلس ادارة المؤسسة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يؤمن بأهمية تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وفي مقدمتهم ذوي الهمم، وتم توزيع كراسي متحركة على الأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر، في خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق هؤلاء الأفراد وتمكينهم من العيش بشكل كريم ومستقل.

وأضافت المهندسة سمر حسب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دليل الخير للتنمية ان هذه المبادرة الإنسانية تهدف إلى تحسين حياة ذوي الهمم في الأقصر، و توزيع الكراسي المتحركة يأتي في إطار عمل المؤسسة المستمر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الأدوات اللازمة لهم للتغلب على التحديات اليومية التي يواجهونها، مؤكدة على أهمية التكامل بين المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص أفضل للحياة للأفراد ذوي الإعاقة، وقالت أن هذه المبادرة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم أصحاب الهمم.

وأكد الدكتور مصطفى سليمان الخبيرفى مجال الإعاقات الحركية وأمين صندوق المؤسسة، أهمية التوعية بكيفية التعامل مع أصحاب هذه الاعاقة والتوعية تعد من الركائز الأساسية لتحقيق مجتمع شامل ومتساوٍ. فالتعامل الصحيح مع ذوي الإعاقة يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة، ويعكس مدى تقدمنا كمجتمع في ضمان حقوقهم وتوفير بيئة داعمة.

التحالف الوطني يوزع كراسي متحركة على ذوي الهمم

التحالف الوطني ومؤسسة دليل الخير للتنمية

التحالف الوطني ومؤسسة دليل الخير للتنمية

التحالف الوطني يوزع كراسي متحركة على ذوي الهمم

التحالف الوطني يوزع كراسي متحركة على ذوي الهمم