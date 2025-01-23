شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس خلال حفل عيد الشرطة حملت رسائل طمأنة للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عيد الشرطة المصرية يمثل علامة فارقة ونقطة مضيئة في صفحات التاريخ المصرية، حيث سطر رجال الشرطة البواسل ملحمة وطنية صعبة في وجه الاحتلال البريطاني الغاشم، واستطاعوا أن يثبتوا للعالم أن الجندي المصري خير أجناد الأرض، قادر على حماية وطنه والدفاع عن وردع كل من تسول له نفسه المساس به وبأمنه.



وأكد سوس في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة المصرية، حملت رسائل طمأنينة للشعب المصري أن مصر وطن متلك درع وسيف، وطن قادر على مواجهة التحديات، فمصر تمتلك ثروة بشرية من ذهب، رجال لا يهابون الموت يقدمون أرواحهم فداءً وتضحية من أجله، يكافحون كافة أنواع الجريمة، مخدرات أو ترويع أو قتل أو سرقة وحتى الإرهاب المدعوم دوليًا لم يقدر على أبناء مصر المخلصين.



وأوضح عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي كشفت أيضًا عن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكيف تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب لمواجهة هذه التحديات والأزمات الصعبة، مؤكدًا على الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع فئات الشعب المصري، مشددًا على أهمية دور الشرطة في الحفاظ على الأمن القومي.



وتابع: إن الشرطة المصرية باعتبارها خط الدفاع الأول إلى جانب الجيش المصري قادرة على التصدي للإرهاب، والتنظيمات التي تحاول زعزعة استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتعزيز القدرات الأمنية ساعدت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية على أرض الواقع