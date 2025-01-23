شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق لوس أنجلوس.. أوامر إجلاء وتحذيرات لأكثر من 50 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

حرائق لوس أنجلوس

تطورات حرائق لوس أنجلوس

الدمام - شريف احمد - في تطور جديد، أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إجلاء أو تحذيرات من اندلاع حريق لأكثر من 50 ألف شخص في شمال لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.واندلع حريق "هيوز" في وقت متأخر من الصباح، وخلال ست ساعات فقط، التهم أكثر من 15 ميلا مربعا (39 كيلومترا مربعا) من الأشجار والأعشاب الكثيفة بالقرب من بحيرة كاستايك.وهذه البحيرة وجهة ترفيهية شهيرة تقع على بعد حوالي 64 كيلومترا من حريقي "إيتون" و"باليسيدز" المدمرين اللذين ما زالا مشتعلين منذ ثلاثة أسابيع.ورغم أن المنطقة كانت تحت تحذير من "العلم الأحمر" بسبب خطورة اندلاع الحرائق، فإن سرعة الرياح أقل من تلك التي ساعدت على انتشار الحرائق السابقة.وأتاح للطائرات المخصصة لمكافحة الحرائق فرصة إسقاط عشرات الآلاف من الجالونات من مثبطات الحريق.وقال رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، أنتوني مارون، في تصريح مساء الأربعاء: "الوضع الذي نواجهه اليوم مختلف تمامًا عن الوضع الذي كنا فيه قبل 16 يوما".وحتى الآن، لم يُبلاغ عن احتراق أي منازل أو بنايات أخرى.