شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" مهنئا الرئيس السيسى بعيد الشرطة: نستعيد التضحيات والبطولات العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشارعبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ (73) لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال عبد الرازق:"بمشاعر الإعزاز والتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس، بأطيب التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير التي جسدت روح الولاء والانتماء لهذا الوطن، وتزامنت مع الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، والتي نستعيد معها كل عام تضحيات وبطولات رجال الشرطة البواسل الذين جادوا بأرواحهم الزكية فداءً للوطن الغالي.

وتابع ، رئيس مجلس الشيوخ:" لا يسعني في هذه المناسبة المجيدة إلا أن أتضرع إلى المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية عليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير والرخاء، وأن يحقق وطننا الغالي مزيدًا من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.