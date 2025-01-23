شكرا لقرائتكم خبر عن "الوعي" يعتمد قرارا باختيار شيرين الشواربي سكرتيرا عاما للحزب والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرار الهيئة العليا للحزب باختيار الدكتورة شيرين الشواربي سكرتيرًا عامًا للحزب.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للهيئة العليا بعد تشكيلها الجديد أمس الأربعاء 22 يناير 2025، وجاء التصويت بإجماع أصوات الهيئة العليا للحزب.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة شيرين الشواربي هي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل، وخبيرة سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي.

وكان قد أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرارا باعتماد مقترح لجنة التنظيم والذي وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماعها مساء اليوم بتشكيل الهيئة العليا لحزب الوعي كالتالي:

١- دكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الادارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي

٢- الأستاذة مارجريت عازر النائب السابق

٣- الدكتورة غادة موسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و خبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

٤- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة.

٥- الاستاذ علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس ادارة الاهرام و رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.

٥- الدكتور محمد عبدالمجيد، المحامي بالنقض.

٦-الاستاذ عادل زيدان، الخبير الزراعي المصري.

٧- المهندس جون طلعت، النائب البرلماني السابق.

٨- الأستاذة رندا حلاوة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٩- الاستاذ رامي زهدي، خبير الشؤون الافريقية.

١٠-الأستاذة امل صبحي، الإعلامية الكبيرة.

١١-الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير التخطيط و مساعد وزير البيئة الأسبق.

١٢-الاستاذ محمد عبدالمنعم، الامين العام لاتحاد الناشرين

١٣- الاستاذ إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي

١٤- دكتور حسن الحيوان استاذ الادارة بجامعة عين شمس

١٥- دكتور محمد قرماني استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية

١٦-الدكتور ابراهيم العزازي رجل التعليم السكندري

١٧- المستشار عبدالحكيم شداد، المحامي بالنقض.

١٨- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي.

١٩- الدكتور جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي.

٢٠- الأستاذة نادية عز الدين، معلم خبير بوزارة التربيه والتعليم.

٢١- الاستاذ هاني لبيب الكاتب و رئيس تحرير موقع مبتدأ.

٢٢-الكابتن تامر بجاتو الاعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الاهلي ومنتخب مصر السابق.

٢٣-الدكتور ثروت امبابي، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها.

٢٤- الدكتورة عائشة حسن استشاري الصحة النفسية.

٢٥- الدكتور احمد درويش، استاذ جراحة المخ والأعصاب.

٢٦- الاستاذ محمد صفا، المحامي بالنقض.

٢٧- المهندس عبدالله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه وبطل مصر في القوس والسهم.

٢٨- الاستاذ ايهاب راضي، المحامي وخبير العمل الاهلي في مصر.

٢٩- المهندس احمد شكري، خبير الصناعة والاستثمار.

٣٠- الاستاذ اسلام فاضل، المحامي بالنقض.

٣١-الدكتور ابراهيم صابر، الاستاذ بكلية التربية النوعية.

٣٢- الاستاذ محمود سويلم، المحامي بالنقض.

٣٣- الاستاذ حازم الملاح، صحفي وخبير المجتمع المدني.

٣٤- الأستاذة نرمين ميشيل، صحفية.

٣٥- المهندس شريف القاضي، مهندس مدني.

٣٦- المهندس تامر محمود، مهندس بالتلفزيون المصري.

٣٧- الاستاذ تامر ابو الليل، عضو لجنة المتابعة وتقويم الاداء بالتربية والتعليم.

٣٨- الأستاذة نرمين كميل، استشاري لغة الاشارة.

٣٩-الاستاذ جودة جلال فضلون، الخبير المالي.

٤٠- الأستاذة نورهان خميس، باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية.

٤١- الاستاذ طارق احمد مصطفي، الباحث العمالي.

٤٢-الاستاذ محمد فؤاد زغلول، مدير مركز التعليم المدني وإعداد القادة بالفيوم.

٤٣- الاستاذ علي فايز، الإعلامي والمحامي.



