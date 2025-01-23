شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان تشكيل الهيئة العليا لحزب الوعى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرارا باعتماد مقترح لجنة التنظيم والذي وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماعها بتشكيل الهيئة العليا لحزب الوعي كالتالي:

- دكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الادارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي

- مارجريت عازر النائب السابق

- الدكتورة غادة موسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و خبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة.

- علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس ادارة الاهرام و رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.

- الدكتور محمد عبدالمجيد، المحامي بالنقض.

- عادل زيدان، الخبير الزراعي المصري.

- المهندس جون طلعت، النائب البرلماني السابق.

- رندا حلاوة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- رامي زهدي، خبير الشؤون الافريقية.

- امل صبحي، الإعلامية الكبيرة.

-الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير التخطيط و مساعد وزير البيئة الأسبق.

- محمد عبدالمنعم، الامين العام لاتحاد الناشرين

- إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي

- دكتور حسن الحيوان استاذ الادارة بجامعة عين شمس

- دكتور محمد قرماني استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية

-الدكتور ابراهيم العزازي رجل التعليم السكندري

- المستشار عبدالحكيم شداد، المحامي بالنقض.

- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي.

- الدكتور جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي.

- نادية عز الدين، معلم خبير بوزارة التربيه والتعليم.

- هاني لبيب الكاتب و رئيس تحرير موقع مبتدأ.

-الكابتن تامر بجاتو الاعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الاهلي ومنتخب مصر السابق.

-الدكتور ثروت امبابي، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها.

- الدكتورة عائشة حسن استشاري الصحة النفسية.

- الدكتور احمد درويش، استاذ جراحة المخ والأعصاب.

- محمد صفا، المحامي بالنقض.

- المهندس عبدالله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه وبطل مصر في القوس والسهم.

- ايهاب راضي، المحامي وخبير العمل الاهلي في مصر.

- المهندس احمد شكري، خبير الصناعة والاستثمار.

- اسلام فاضل، المحامي بالنقض.

-الدكتور ابراهيم صابر، الاستاذ بكلية التربية النوعية.

- محمود سويلم، المحامي بالنقض.

- حازم الملاح، صحفي وخبير المجتمع المدني.

- نرمين ميشيل، صحفية.

- المهندس شريف القاضي، مهندس مدني.

- المهندس تامر محمود، مهندس بالتلفزيون المصري.

- تامر ابو الليل، عضو لجنة المتابعة وتقويم الاداء بالتربية والتعليم.

- نرمين كميل، استشاري لغة الاشارة.

- جودة جلال فضلون، الخبير المالي.

- نورهان خميس، باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية.

- طارق احمد مصطفي، الباحث العمالي.

- محمد فؤاد زغلول، مدير مركز التعليم المدني وإعداد القادة بالفيوم.

- علي فايز، الإعلامي والمحامي.