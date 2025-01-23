شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان تشكيل الهيئة العليا لحزب الوعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان عليالخميس، 23 يناير 2025 10:05 ص
أصدر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، قرارا باعتماد مقترح لجنة التنظيم والذي وافقت عليه الهيئة التأسيسية في اجتماعها بتشكيل الهيئة العليا لحزب الوعي كالتالي:
- دكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الادارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي
- مارجريت عازر النائب السابق
- الدكتورة غادة موسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و خبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري.
- المهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة.
- علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس ادارة الاهرام و رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.
- الدكتور محمد عبدالمجيد، المحامي بالنقض.
- عادل زيدان، الخبير الزراعي المصري.
- المهندس جون طلعت، النائب البرلماني السابق.
- رندا حلاوة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- رامي زهدي، خبير الشؤون الافريقية.
- امل صبحي، الإعلامية الكبيرة.
-الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير التخطيط و مساعد وزير البيئة الأسبق.
- محمد عبدالمنعم، الامين العام لاتحاد الناشرين
- إسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادي
- دكتور حسن الحيوان استاذ الادارة بجامعة عين شمس
- دكتور محمد قرماني استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية
-الدكتور ابراهيم العزازي رجل التعليم السكندري
- المستشار عبدالحكيم شداد، المحامي بالنقض.
- الدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي.
- الدكتور جمال العسكري دكتوراه في النقد الأدبي.
- نادية عز الدين، معلم خبير بوزارة التربيه والتعليم.
- هاني لبيب الكاتب و رئيس تحرير موقع مبتدأ.
-الكابتن تامر بجاتو الاعلامي الرياضي لاعب كرة القدم بالنادي الاهلي ومنتخب مصر السابق.
-الدكتور ثروت امبابي، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة بنها.
- الدكتورة عائشة حسن استشاري الصحة النفسية.
- الدكتور احمد درويش، استاذ جراحة المخ والأعصاب.
- محمد صفا، المحامي بالنقض.
- المهندس عبدالله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه وبطل مصر في القوس والسهم.
- ايهاب راضي، المحامي وخبير العمل الاهلي في مصر.
- المهندس احمد شكري، خبير الصناعة والاستثمار.
- اسلام فاضل، المحامي بالنقض.
-الدكتور ابراهيم صابر، الاستاذ بكلية التربية النوعية.
- محمود سويلم، المحامي بالنقض.
- حازم الملاح، صحفي وخبير المجتمع المدني.
- نرمين ميشيل، صحفية.
- المهندس شريف القاضي، مهندس مدني.
- المهندس تامر محمود، مهندس بالتلفزيون المصري.
- تامر ابو الليل، عضو لجنة المتابعة وتقويم الاداء بالتربية والتعليم.
- نرمين كميل، استشاري لغة الاشارة.
- جودة جلال فضلون، الخبير المالي.
- نورهان خميس، باحث دكتوراة بالإدارة الاستراتيجية.
- طارق احمد مصطفي، الباحث العمالي.
- محمد فؤاد زغلول، مدير مركز التعليم المدني وإعداد القادة بالفيوم.
- علي فايز، الإعلامي والمحامي.
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