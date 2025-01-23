روسيا: يجب دراسة مقترحات ترامب حول أوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شدد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الأربعاء، على أن موسكو بحاجة إلى دراسة شروط “الصفقة” التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن ترامب قادر على التخلي عن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تجاه كييف.

“إزالة الأسباب الجذرية”

حيث قال لرويترز إن “المسألة ليست فقط إنهاء الحرب. بل في المقام الأول مسألة إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية”.

كما أضاف: “لذا، يتعين علينا أن ننظر إلى ما تعنيه “الصفقة” وفقاً لمفهوم الرئيس ترامب”، مردفاً: “هو ليس مسؤولاً عما كانت الولايات المتحدة تفعله في أوكرانيا منذ عام 2014، محولة إياها إلى “دولة معادية لروسيا” مستعدة للحرب معنا، لكن بوسعه وقف هذه السياسة الضارة”، حسب “تاس”.

رسوم جمركية وعقوبات

وبوقت سابق الأربعاء، حضّ الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على التوصل لاتفاق يضع حداً للحرب الطاحنة الدائرة في أوكرانيا “على الفور” وإلا فستواجه موسكو رسوماً جمركية وعقوبات.

إذ جاء في منشور له على منصته تروث سوشال: “إن لم نعقد صفقة، قريباً، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى”.

يذكر أن ترامب كان تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل سريع دون التطرق إلى كيفية القيام بذلك، وقد اقترح مساعدوه استخدام المساعدات الأميركية كوسيلة ضغط على كييف لتقديم تنازلات.

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