وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 15 ألف طالب خلال العدوان على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، وإصابة أكثر من 50 ألف بجروح، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد تسببت تلك الإصابات بإعاقات دائمة للآلاف منهم، لافتة النظر أن 1200 من هؤلاء الشهداء من طلبة الجامعات.

وأفادت الوزارة في تقريرها، أن 150 من حملة الشهادات العليا استشهدوا في العدوان، وأن الدراسة انقطعت لعامين متتاليين.

وبيّنت تضرر 95% من المباني المدرسية والتعليمية، وخروج 85% من تلك المباني المدرسية كليًا أو جزئيًا عن الخدمة، يضاف لذلك تدمير 140 منشأة إدارية وأكاديمية، مما تسبب بخسائر في قطاع التعليم تتجاوز 3 مليارات دولار.

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