منسق أممي: غزة تشهد بداية التعافي المبكر وسط تفاؤل الأهالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكَّد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، مهند هادي، أن الوضع في غزة أصبح مختلفًا عمّا كان عليه من قبل، حيث بدأ الناس في العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وقال في تصريح له من القدس المحتلة عبر الفيديو للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد زيارته لقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار: “إن الناس الذين التقاهم في غزة عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم والعمل مرة أخرى”.

ودعا إلى دخول المراسلين الدوليين إلى القطاع لتغطية الأوضاع بشكل مباشر.

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