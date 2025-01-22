شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القبائل المصرية لرجال الشرطة: سلام على من جعلوا من أرواحهم سياجا للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكري الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وقال اتحاد القبائل والعائلات المصرية في بيان صادر عنه: "أننا جميعا نقف إجلالا واحتراما أمام أبطال الشرطة البواسل الذين أوفوا بالعهد وجعلوا من أرواحهم حصنا منيعا يحمي أمن الوطن واستقراره، مضيفا: "رجال جسدوا أسمى معاني التضحية قبل ۷۳ عاما في معركة الإسماعيلية ويواصلون إلى اليوم نضالهم ضد كل من تسول له نفسه المساس بأرض هذا الوطن".

أكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، أن الشعب المصري يتطلع لمستقبل أكثر أمنا بفضل قيادتنا الحكيمة وبطولات رجال الشرطة الذين يتخذون من خدمة الوطن شرفا ومن حماية الشعب المصري رسالة .. ووجه اتحاد القبائل والعائلات المصرية التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين روت دمائهم الطاهرة تراب مصر، وجعلوا من تضحياتهم جسرا لمستقبل آمن ومشرق.