شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يهنئ رجال الشرطة: تضحياتهم كانت ولاتزال حصنا لأمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس – بأسمى آيات التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وأكد حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - أن رجال الشرطة حملوا أرواحهم على أكفهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها ، وأن هذه الذكرى العظيمة تجسد صفحة مشرقة في تاريخ النضال الوطني، حين سطر رجال الشرطة في الإسماعيلية عام 1952 نموذجا من الصمود والتضحية من أجل الوطن، ومنذ ذلك الحين، لم يتوان رجال الشرطة البواسل عن بذل الغالي والنفيس لحماية الوطن والمواطن وحفظ أمن البلاد ضد قوى الشر والظلام.

ووجه حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - تحية إعزاز لأرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين قدموا دماءهم الطاهرة فدءا للوطن كي تظل مصر آمنة مطمئنة ولأسرهم التي ضربت أروع الأمثلة في الصبر والصمود.. كما وجه حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - التحية لرجال الشرطة الأوفياء الذين يواصلون العمل ليل نهار بكل عزيمة وإخلاص للدفاع عن راية الوطن ، مستلهمين من بطولاتهم قيم التضحية والولاء...